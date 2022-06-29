И снова Польша. Динамо может отправить вингера в аренду

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили близок к смене клубной прописки.

Как сообщает ресурс Meczyki, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован польский "Лех". Речь может идти о годичной аренде вингера сборной Грузии.

Информацию о переговорах с "Лехом" подтвердил агент Цитаишвили, но никаких деталей не озвучил.

Agent Gio Tsitaishviliego potwierdza zainteresowanie Lecha Poznań, o którym pisał @wlodar85 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 28, 2022

Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце". Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.

По итогам минувшего сезона "Лех" стал чемпионом Польши впервые с 2015 года. Этим летом к команде присоединился украинский вратарь Артур Рудько.