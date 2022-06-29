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И снова Польша. Динамо может отправить вингера в аренду
Речь идет о годичной аренде
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили близок к смене клубной прописки.
Как сообщает ресурс Meczyki, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован польский "Лех". Речь может идти о годичной аренде вингера сборной Грузии.
Информацию о переговорах с "Лехом" подтвердил агент Цитаишвили, но никаких деталей не озвучил.
Agent Gio Tsitaishviliego potwierdza zainteresowanie Lecha Poznań, o którym pisał @wlodar85— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 28, 2022
Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце". Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.
По итогам минувшего сезона "Лех" стал чемпионом Польши впервые с 2015 года. Этим летом к команде присоединился украинский вратарь Артур Рудько.
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