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И снова Польша. Динамо может отправить вингера в аренду

Премьер-лига
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Речь идет о годичной аренде

И снова Польша. Динамо может отправить вингера в аренду

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили близок к смене клубной прописки.

Как сообщает ресурс Meczyki, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован польский "Лех". Речь может идти о годичной аренде вингера сборной Грузии.

Информацию о переговорах с "Лехом" подтвердил агент Цитаишвили, но никаких деталей не озвучил.

Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце". Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.

По итогам минувшего сезона "Лех" стал чемпионом Польши впервые с 2015 года. Этим летом к команде присоединился украинский вратарь Артур Рудько.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Meczyki

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