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Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной

Премьер-лига
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В рамках серии благотворительных встреч

Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" активно готовится к старту нового сезона на сборе в Швейцарии.

Сегодня, 29 июня, киевляне продолжат серию благотворительных матчей. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Лозанна Спорт". Поединок пройдет на домашней арене швейцарского клуба "Стад де ля Тюильер". Время начала встречи - в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире встреча будет транслироваться в YouTube на официальном канале "Динамо" и канале FootballHub, на телеканалах "2+2" и "Динамо Киев TV".

Также текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на UA-Футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
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