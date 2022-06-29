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Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной
В рамках серии благотворительных встреч
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" активно готовится к старту нового сезона на сборе в Швейцарии.
Сегодня, 29 июня, киевляне продолжат серию благотворительных матчей. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Лозанна Спорт". Поединок пройдет на домашней арене швейцарского клуба "Стад де ля Тюильер". Время начала встречи - в 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире встреча будет транслироваться в YouTube на официальном канале "Динамо" и канале FootballHub, на телеканалах "2+2" и "Динамо Киев TV".
Также текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на UA-Футбол.
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