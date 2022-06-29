Сегодня Динамо проведет контрольный матч с Лозанной

Киевское "Динамо" активно готовится к старту нового сезона на сборе в Швейцарии.

Сегодня, 29 июня, киевляне продолжат серию благотворительных матчей. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Лозанна Спорт". Поединок пройдет на домашней арене швейцарского клуба "Стад де ля Тюильер". Время начала встречи - в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире встреча будет транслироваться в YouTube на официальном канале "Динамо" и канале FootballHub, на телеканалах "2+2" и "Динамо Киев TV".

Также текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на UA-Футбол.