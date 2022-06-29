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Защитник Шахтера тренируется с другим клубом УПЛ
Ковалевский клуб может заполучить игрока бесплатно
Защитник "Шахтера" Сергей Болбат может сменить клуб в межсезонье. Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, 29-летний украинец поддерживает форму вместе с "Колосом".
"По моей информации, с "Колосом" сейчас тренируется Сергей Болбат. Может, "Колос" даже его подпишет", – сказал журналист.
Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Десне". На его счету 14 матчей в УПЛ за черниговский клуб. Стоит отметить, что его срок действия контракта с "Шахтером" заканчивается в конце июня. Соответственно, трансфер в клуб из Ковалевки может произойти на правах свободного агента.
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