Защитник Шахтера тренируется с другим клубом УПЛ

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат может сменить клуб в межсезонье. Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, 29-летний украинец поддерживает форму вместе с "Колосом".

"По моей информации, с "Колосом" сейчас тренируется Сергей Болбат. Может, "Колос" даже его подпишет", – сказал журналист.

Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Десне". На его счету 14 матчей в УПЛ за черниговский клуб. Стоит отметить, что его срок действия контракта с "Шахтером" заканчивается в конце июня. Соответственно, трансфер в клуб из Ковалевки может произойти на правах свободного агента.