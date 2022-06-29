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Динамо анонсировало возвращение Вербича и Кендзеры

Премьер-лига
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Также ожидается приезд сборников

Динамо анонсировало возвращение Вербича и Кендзеры

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к старту нового сезона в рамках тренировочного сбора в Швейцарии.

Как сообщает официальный сайт клуба, киевлян ждет немалое усиление состава. Вскоре в расположение команды должны присоединиться сборники, принимавшие участия в июньских матчах - им после этого предоставили отдых.

Также ожидается прибытие Беньямина Вербича и Томаша Кендзеры, которые весной выступали в аренде в Польше – "Легию" и "Лех" соответственно.

Сегодня, 29 июня киевский клуб сыграет спарринг с "Лозанной Спорт", а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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