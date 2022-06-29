Желание Йовичевича. Шахтер хочет подписать украинского легионера - СМИ

Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед может перебраться в донецкий "Шахтер", сообщает Футбол 24.

По информации ресурса, в приглашении украинца заинтересован лично Игорь Йовичевич, который в ближайшее время может возглавить команду. Отмечается, что специалист пытался подписать 24-летнего футболиста в "Днепр-1", но тогда "Мехелен" требовал 2 миллиона евро, что являлось слишком высокой суммой для клуба.

Ожидается, что "горняки" могут предложить бельгийцам вариант аренды с правом выкупа. Конкретика в этом вопросе появится после официального заключения контракта между Йовичевичем и "Шахтером".

Отметим, что в прошлом сезоне Швед отыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.