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Желание Йовичевича. Шахтер хочет подписать украинского легионера - СМИ
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Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед может перебраться в донецкий "Шахтер", сообщает Футбол 24.
По информации ресурса, в приглашении украинца заинтересован лично Игорь Йовичевич, который в ближайшее время может возглавить команду. Отмечается, что специалист пытался подписать 24-летнего футболиста в "Днепр-1", но тогда "Мехелен" требовал 2 миллиона евро, что являлось слишком высокой суммой для клуба.
Ожидается, что "горняки" могут предложить бельгийцам вариант аренды с правом выкупа. Конкретика в этом вопросе появится после официального заключения контракта между Йовичевичем и "Шахтером".
Отметим, что в прошлом сезоне Швед отыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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