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Желание Йовичевича. Шахтер хочет подписать украинского легионера - СМИ

Премьер-лига
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Желание Йовичевича. Шахтер хочет подписать украинского легионера - СМИ

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Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед может перебраться в донецкий "Шахтер", сообщает Футбол 24.

По информации ресурса, в приглашении украинца заинтересован лично Игорь Йовичевич, который в ближайшее время может возглавить команду. Отмечается, что специалист пытался подписать 24-летнего футболиста в "Днепр-1", но тогда "Мехелен" требовал 2 миллиона евро, что являлось слишком высокой суммой для клуба.

Ожидается, что "горняки" могут предложить бельгийцам вариант аренды с правом выкупа. Конкретика в этом вопросе появится после официального заключения контракта между Йовичевичем и "Шахтером".

Отметим, что в прошлом сезоне Швед отыграл в 35 поединках, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 12:54
Надіюсь Йовічевіч -- людина порядна і в шахтьор не перейде...
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royalstas (Вінниця)
29.06.2022 в 12:21
Ну як на мене перспективніше за Зубкова! І якщо Йовічевіч знайде до нього підхід хлопець може заграти.
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