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Вингер Шахтера прошел медосмотр для бразильского клуба

Премьер-лига
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Бразилец возвращается на родину

Вингер Шахтера прошел медосмотр для бразильского клуба

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Педриньо возвращается на родину.

24-летний бразилец успешно прошел медосмотр для оформления перехода в "Атлетико Минейро". Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендует футболиста на год. Кроме того, "петухи" будут иметь приоритет на выкуп вингера в случае предложений "Шахтеру" о трансфере от других клубов.

Ожидается, что о трансфере бразильского игрока будет объявлено в ближайшее время.

Ранее была информация, что "горняки" отказались от 18 миллионов за продажу Педриньо во французский "Лилль". Напомним, вингер перебрался в "Шахтер" летом 2021-го года из "Бенфики". За полгода отыграл 18 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
UOL Esporte

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