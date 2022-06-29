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Вингер Шахтера прошел медосмотр для бразильского клуба
Бразилец возвращается на родину
Фото: ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Педриньо возвращается на родину.
24-летний бразилец успешно прошел медосмотр для оформления перехода в "Атлетико Минейро". Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендует футболиста на год. Кроме того, "петухи" будут иметь приоритет на выкуп вингера в случае предложений "Шахтеру" о трансфере от других клубов.
Ожидается, что о трансфере бразильского игрока будет объявлено в ближайшее время.
Ранее была информация, что "горняки" отказались от 18 миллионов за продажу Педриньо во французский "Лилль". Напомним, вингер перебрался в "Шахтер" летом 2021-го года из "Бенфики". За полгода отыграл 18 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.
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