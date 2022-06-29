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Воспользуются правилом ФИФА. Цитаишвили еще один год проведет в Польше
Снова аренда
Фото: ФК Динамо
Георгий Цитаишвили отправляется в аренду в польский "Лех". Ранее сегодня мы уже сообщали о переговорах между сторонами.
По данным ТаТоТаке, решение было принято после разговора футболиста с президентом "Динамо". Будучи гражданином Грузии, Гио воспользуется правилом ФИФА и на год приостановит контракт с "Динамо".
Аренда в "Лех" будет рассчитана на один год. У Гио было предложение и от "Черноморца", однако после разговора с семьей, игрок принял решение не оставаться в Украине.
В прошлом сезоне Цитаишвили играл в аренде за два разных клуба - "Черноморец" и польскую "Вислу".
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