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Селезнев: Шахтер без легионеров? Появится возможность для молодых футболистов
Мнение экс-форварда дончан
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский футболист Евгений Селезнев высказал свое мнение о том, как может выглядеть "Шахтер" без иностранных футболистов.
"Это будет очень сложно, но появляется возможность для молодых футболистов. Здесь ситуация 50 на 50. Качество футбола снизится. Если бы они тренировались с бразильцами, они бы росли быстрее. Но если ты себя сейчас покажешь, то можно уехать в Европу.
Это будет совсем другой чемпионат, но он должен быть. Если его не будет полгода или год, то все молодые футболисты могут отправляться работать на стройку или в магазин. Футбола больше не будет. Где угодно, но нужно проводить. И этим жестом мы продемонстрируем, что страна будет жить до последнего", - заявил Евгений.
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