Селезнев: Шахтер без легионеров? Появится возможность для молодых футболистов

Украинский футболист Евгений Селезнев высказал свое мнение о том, как может выглядеть "Шахтер" без иностранных футболистов.

"Это будет очень сложно, но появляется возможность для молодых футболистов. Здесь ситуация 50 на 50. Качество футбола снизится. Если бы они тренировались с бразильцами, они бы росли быстрее. Но если ты себя сейчас покажешь, то можно уехать в Европу.

Это будет совсем другой чемпионат, но он должен быть. Если его не будет полгода или год, то все молодые футболисты могут отправляться работать на стройку или в магазин. Футбола больше не будет. Где угодно, но нужно проводить. И этим жестом мы продемонстрируем, что страна будет жить до последнего", - заявил Евгений.