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Черноморец подписал контракт с канадским защитником, об уходе которое заявил во вторник
Интересная ситуация
Фото: ФК Черноморец
Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Манджрекаром. Что интересно, вчера клуб объявил об уходе канадца из клуба.
"Помните "Манджрекар. Джеймс Манджрекар?" Да это наш легионер. Действительно, это лицо вам уже знакомо. И мы действительно разорвали с ним контракт… и уже подписали новый!
Джеймс подписал свой первый контракт с "Черноморцем" в феврале. Это была аренда, которую очень скоро пришлось прекратить в связи с войной. Джеймс вернулся в датский "Вайле", с которым у него были основные контрактные обязательства. Но так скучал по "Черноморцу", что вопреки здравому смыслу, попрощался с безопасной Европой и вернулся в Украину.
Что это, если не стальные… нервы и настоящая поддержка команды в непростое время? Так что давайте снова поздравим этого отважного канадца, рост которого более 190 см и широкие плечи могут стать непроходимой защитной стеной нашей команды. Завтра мы вернемся с трансферными новостями, а сегодня всем спокойным вечером", - сказано в заявлении клуб.
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