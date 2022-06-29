С Ванатом и Бесединым. Состав Динамо на матч против Лозанны Спорт

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня коллектив Луческу сыграет против "Лозанны Спорт".

Стал известен стартовый состав украинского клуба. Уже традиционо на поле выйдут только украинцы. Сборники пока отсуствуют, так как получили дополнительное время на отдых.

Состав "Динамо": Нещерет - Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Буяльский - В.Волошин, Беседин, Ванат

Начало матча "Динамо" - "Лозанна Спорт" в 21:00.