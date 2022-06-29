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С Ванатом и Бесединым. Состав Динамо на матч против Лозанны Спорт

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй контрольный матч в Швейцарии

С Ванатом и Бесединым. Состав Динамо на матч против Лозанны Спорт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня коллектив Луческу сыграет против "Лозанны Спорт".

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Стал известен стартовый состав украинского клуба. Уже традиционо на поле выйдут только украинцы. Сборники пока отсуствуют, так как получили дополнительное время на отдых.

Состав "Динамо": Нещерет - Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Буяльский - В.Волошин, Беседин, Ванат

Начало матча "Динамо" - "Лозанна Спорт" в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
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