  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Лозанна Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Лозанна Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй спарринг для киевской команды

Динамо - Лозанна Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к новому сезону. После ничьи в игре с "Ивердоном", сегодня коллектив Луческу встретится с "Лозанной Спорт". Начало встречи - в 21:00.

Читайте такжеС Ванатом и Бесединым. Состав Динамо на матч против Лозанны Спорт

Напомним, что 20-го и 27-го июля "Динамо" проведет первые официальные матчи - против "Фенербахче" в Лиге Чемпионов.

Контрольный матч, 29.06.2022
"Динамо" 21:00 "Лозанна Спорт"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде