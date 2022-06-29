Динамо - Лозанна Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к новому сезону. После ничьи в игре с "Ивердоном", сегодня коллектив Луческу встретится с "Лозанной Спорт". Начало встречи - в 21:00.

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Напомним, что 20-го и 27-го июля "Динамо" проведет первые официальные матчи - против "Фенербахче" в Лиге Чемпионов.

Контрольный матч, 29.06.2022

"Динамо" 21:00 "Лозанна Спорт"