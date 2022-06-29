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Футболист Динамо скупил флажки России и выкинул их в мусорку на глазах у россиян
Случилось это в Армении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Влад Ванат потроллил жителей России, выкинув у них на глазах флажки их государства в мусорку. Историю рассказал Виктор Вацко.
"Как вы помните, свой заключительный матч в рамках квалификации к Евро, молодежная сборная Украины проводила в Армении. Кто смотрел игру, обратил внимание на выкрики трибун: "Россия". После матча наша команда возвращалась домой. Так получалось, что в аэропорту "гейт" на вылет в Украину был рядом с "гейтами" в Сочи, Москву.
И там сидели пассажиры, которые ждали рейс туда. У "лаптеногих" есть такая фишка, особенно у колхозных... Они одеваются в какую-то фигню с символикой своей страны. И там есть магазинчики, где продаются всякие безделушки, в том числе сувениры, в том числе флажки. Форвард "Динамо" Влад Ванат увидел этот колорит, зашел в этот магазинчик и скупил все флажки России.
После этого вышел из магазинчика, подошел к мусорки и на глазах все этих пассажиров, открыл мусорку и все эти флажки выкинул. Як думаете, сколько граждан "курятника" ему сказали хоть слово", - закончил Вацко свою историю.
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