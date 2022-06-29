Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Интернасьонал продлит аренду центрбека Шахтера
До следующего лета
Фото: ФК Шахтер
Витао останется в "Интернасьонале". Туда защитник "Шахтера" отправился после начала военных действий на территории Украины.
По данным журналиста Лукаса Диаса, стороны продвинулись в переговорах о продлении аренды. Витао будет выступать за бразильский клуб до лета 2023-го года.
Duas informações importantes:— Lucas Dias (@_olucasdias) June 28, 2022
- Inter já sabe nos bastidores que Yuri Alberto aceitou a proposta do Corinthians e pode ser anunciado a qualquer momento;
- As negociações com o Shakhtar avançaram e Vitão deve permanecer até junho de 2023. Clube ucraniano liberou. @rdgrenal pic.twitter.com/19cIVsE8Nl
Контракт Витао с "Шахтером" действителен до лета 2024-го. На счету защитника 14 матчей и один гол за последние полгода.
Читайте такжеПалкин: Футбольные агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков Шахтера
Популярное сейчас
- В Воздушных силах Украины назвали самые опасные ракеты России
- Кривбасс представил сразу трех новичков
- Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси