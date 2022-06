СМИ: Интернасьонал продлит аренду центрбека Шахтера

Витао останется в "Интернасьонале". Туда защитник "Шахтера" отправился после начала военных действий на территории Украины.

По данным журналиста Лукаса Диаса, стороны продвинулись в переговорах о продлении аренды. Витао будет выступать за бразильский клуб до лета 2023-го года.

Duas informações importantes:



- Inter já sabe nos bastidores que Yuri Alberto aceitou a proposta do Corinthians e pode ser anunciado a qualquer momento;



- As negociações com o Shakhtar avançaram e Vitão deve permanecer até junho de 2023. Clube ucraniano liberou. @rdgrenal pic.twitter.com/19cIVsE8Nl