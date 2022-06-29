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СМИ: Интернасьонал продлит аренду центрбека Шахтера

Премьер-лига
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До следующего лета

СМИ: Интернасьонал продлит аренду центрбека Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Витао останется в "Интернасьонале". Туда защитник "Шахтера" отправился после начала военных действий на территории Украины.

По данным журналиста Лукаса Диаса, стороны продвинулись в переговорах о продлении аренды. Витао будет выступать за бразильский клуб до лета 2023-го года.

Контракт Витао с "Шахтером" действителен до лета 2024-го. На счету защитника 14 матчей и один гол за последние полгода.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал Витао
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