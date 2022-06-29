Динамо проиграло Лозанне Спорт в контрольном матче

Киевское "Динамо" провело свой второй матч на сборах в Швейцарии. Несколькими днями ранее "бело-синие" сыграли вничью против "Ивердона".

На этот раз также не удалось победить. Коллектив Луческу проиграл "Лозанне Спорт", пропустив дважды до перерыва. Оба раза отличился нападающий соперник Койл.

Нельзя сказать, что "Динамо" играло плохо. Первый тайм в целом получился достаточно равным, и на оба гола "Лозанны", при должной реализации, киевляне могли отвечать своими точными ударами. После перерыва Луческу провел ряд замен, оживив игру, однако и они не помогли взломать оборону соперника. 0:2 - "Динамо" проигрывает.

Контрольный матч, 29.06.2022

"Динамо" - "Лозанна Спорт" 0:2

Голы: Койл 5, 44

"Динамо": Нещерет (Бойко 55) - Кравченко, Боль, Биловар (Бурда 55), Вивчаренко (Дубинчак 55) - Андриевский (Гармаш 55), Шепелев (Яцик 55), Буяльский - В.Волошин, Беседин (Антюх 46), Ванат