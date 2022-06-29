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Динамо проиграло Лозанне Спорт в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Не самый приятный результат

Динамо проиграло Лозанне Спорт в контрольном матче

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой второй матч на сборах в Швейцарии. Несколькими днями ранее "бело-синие" сыграли вничью против "Ивердона".

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На этот раз также не удалось победить. Коллектив Луческу проиграл "Лозанне Спорт", пропустив дважды до перерыва. Оба раза отличился нападающий соперник Койл.

Нельзя сказать, что "Динамо" играло плохо. Первый тайм в целом получился достаточно равным, и на оба гола "Лозанны", при должной реализации, киевляне могли отвечать своими точными ударами. После перерыва Луческу провел ряд замен, оживив игру, однако и они не помогли взломать оборону соперника. 0:2 - "Динамо" проигрывает.

Контрольный матч, 29.06.2022
"Динамо" - "Лозанна Спорт" 0:2
Голы: Койл 5, 44
"Динамо": Нещерет (Бойко 55) - Кравченко, Боль, Биловар (Бурда 55), Вивчаренко (Дубинчак 55) - Андриевский (Гармаш 55), Шепелев (Яцик 55), Буяльский - В.Волошин, Беседин (Антюх 46), Ванат

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
29.06.2022 в 23:01
Рахунок тут поф..г.Хотів би поспілкуватись із Мірчею на рахунок що він побачив корисного у грі Кравченка,Боля,Біловара,Шепелєва,Вівчаренка,Яцика,і т.д,З тими спецами .Буя загубився там повністю....Може колись з них щось тай вийде?але це велике може...
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