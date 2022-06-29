Селезнев: Буду говорить объективно - Динамо фаворит УПЛ

Форвард "Миная" Евгений Селезнев поделился своим мнением касательно фаворита будущего УПЛ.

"Я буду говорить объективно. "Динамо" Киев - фаворит, а затем "Шахтер" и "Днепр-1". "Горняки" по игре будут сильнее "Днепра-1".

Может ли "Минай" удивить? Считаю, что есть очень хорошие шансы, что это произойдет. Во-первых, мы будем играть дома. Во-вторых, чемпионат будет без легионеров, что уровняет шансы команд. В-третьих, ну и группка будет у нас", — заявил Селезнев.

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Напомним, что старт будущего сезона намечен на конец августа.