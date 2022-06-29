Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев: Буду говорить объективно - Динамо фаворит УПЛ
Дончане и днепряне идут следом
Фото: Александр Приходько
Форвард "Миная" Евгений Селезнев поделился своим мнением касательно фаворита будущего УПЛ.
"Я буду говорить объективно. "Динамо" Киев - фаворит, а затем "Шахтер" и "Днепр-1". "Горняки" по игре будут сильнее "Днепра-1".
Может ли "Минай" удивить? Считаю, что есть очень хорошие шансы, что это произойдет. Во-первых, мы будем играть дома. Во-вторых, чемпионат будет без легионеров, что уровняет шансы команд. В-третьих, ну и группка будет у нас", — заявил Селезнев.
Напомним, что старт будущего сезона намечен на конец августа.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо скупил флажки России и выкинул их в мусорку на глазах у россиян
- Брат известной украинской гимнастки погиб на войне
- Кривбасс представил сразу трех новичков
- Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме