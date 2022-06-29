Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец победил Балканы в спарринге
Моряки взяли верх в контрольном матче с традиционным соперником
фото - ФК "Чорноморець"
Среди тех, с кем одесский "Черноморец" проводит спарринги в период летнего межсезонья и зимнего антракта в чемпионате, есть представитель второй лиги (группа "Б") - зарянские "Балканы". Сельская команда из Одесской области противостояла сегодня "морякам" в областном центре в игре, состоявшей из четырех таймов по 24 минуты каждый.
В поединке, который судил арбитр Александр Дердо, победа была на стороне старших по рангу – 3:1. В составе команды Романа Григорчука отличились ветераны, которые неоднократно возвращались в ее ряды после дальних вояжей – Иван Бобко, Сергей Политило, а еще один мяч забил находящийся на просмотре игрок. У "Балкан" единственный гол на счету Никиты Титаевского, воспитанника одесского футбола.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо скупил флажки России и выкинул их в мусорку на глазах у россиян
- Брат известной украинской гимнастки погиб на войне
- Кривбасс представил сразу трех новичков
- Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану