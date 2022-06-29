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Черноморец победил Балканы в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Моряки взяли верх в контрольном матче с традиционным соперником

Черноморец победил Балканы в спарринге

фото - ФК "Чорноморець"

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Среди тех, с кем одесский "Черноморец" проводит спарринги в период летнего межсезонья и зимнего антракта в чемпионате, есть представитель второй лиги (группа "Б") - зарянские "Балканы". Сельская команда из Одесской области противостояла сегодня "морякам" в областном центре в игре, состоявшей из четырех таймов по 24 минуты каждый.

В поединке, который судил арбитр Александр Дердо, победа была на стороне старших по рангу – 3:1. В составе команды Романа Григорчука отличились ветераны, которые неоднократно возвращались в ее ряды после дальних вояжей – Иван Бобко, Сергей Политило, а еще один мяч забил находящийся на просмотре игрок. У "Балкан" единственный гол на счету Никиты Титаевского, воспитанника одесского футбола.

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В статье: Черноморец (Одесса) Балканы (Заря)
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