"Ингулец" продлил контракты с четырьмя футболистами, сообщает пресс-служба петровцев. За клуб из Петрово свои выступления продолжат Александр Кучеренко, Тарас Сакив, Владислав Клименко и Дмитрий Поспелов.

Детали соглашений не уточняется.

Защитники Сакив, Поспелов и Кучеренко в прошлом сезоне УПЛ провели 6, 10 и 21 матч соответственно. А полузащитник Клименко принял участие в шести поединках.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ "Ингулец" занял 14-ю позицию.