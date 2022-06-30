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Ингулец продлил контракты с четырьмя футболистами
Клуб готовится к старту нового сезона УПЛ
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" продлил контракты с четырьмя футболистами, сообщает пресс-служба петровцев. За клуб из Петрово свои выступления продолжат Александр Кучеренко, Тарас Сакив, Владислав Клименко и Дмитрий Поспелов.
Детали соглашений не уточняется.
Защитники Сакив, Поспелов и Кучеренко в прошлом сезоне УПЛ провели 6, 10 и 21 матч соответственно. А полузащитник Клименко принял участие в шести поединках.
Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ "Ингулец" занял 14-ю позицию.
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