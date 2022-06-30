  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамовцы провели второй поединок на тренировочном сборе

Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Лозанна

Новина українською

В среду, 29 июня киевское "Динамо" провело свой второй благотворительный матч на тренировочном сборе в Швейцарии.

Киевляне встречались с "Лозанной Спорт" и потерпели поражение со счетом 0:2. Оба раза отличился нападающий соперника Койл. Отметим, что это поражение для команды Мирчи Луческу стало первым за 24 матча в этом году.

Контрольный поединок. Match For Peace

"Лозанна" (Швейцария) – "Динамо" – 2:0

Голы: Койл (5, 44).

Предупреждены: Швицер (18), Зукит (72).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде