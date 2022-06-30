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Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамовцы провели второй поединок на тренировочном сборе
Фото: ФК Лозанна
В среду, 29 июня киевское "Динамо" провело свой второй благотворительный матч на тренировочном сборе в Швейцарии.
Киевляне встречались с "Лозанной Спорт" и потерпели поражение со счетом 0:2. Оба раза отличился нападающий соперника Койл. Отметим, что это поражение для команды Мирчи Луческу стало первым за 24 матча в этом году.
Контрольный поединок. Match For Peace
"Лозанна" (Швейцария) – "Динамо" – 2:0
Голы: Койл (5, 44).
Предупреждены: Швицер (18), Зукит (72).
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