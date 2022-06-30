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Защитник Вереса подписал новое соглашение с клубом
23-летний футболист продолжит карьеру в Ровно
Фото: НК Верес
Защитник Александр Савошко продолжит карьеру в составе "Вереса".
23-летний футболист заключил с "красно-черными" новое соглашение. Срок действия трудового договора рассчитан на год.
Отметим, что предыдущий сезон Савошко провел в "Ужгороде" на правах аренды. За команду из Закарпатья он поиграл в 19 матчах. В составе ровенчан он сыграл 3 игры в чемпионате Первой лиги 2020/21.
Напомним, ранее "Верес" подписал двух защитников - Николая Квасного и Романа Гагуна, а также 19-летнего кипера Арсения Коркодыма.
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