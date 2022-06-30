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Защитник Вереса подписал новое соглашение с клубом

Премьер-лига
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23-летний футболист продолжит карьеру в Ровно

Защитник Вереса подписал новое соглашение с клубом

Фото: НК Верес

Защитник Александр Савошко продолжит карьеру в составе "Вереса".

23-летний футболист заключил с "красно-черными" новое соглашение. Срок действия трудового договора рассчитан на год.

Отметим, что предыдущий сезон Савошко провел в "Ужгороде" на правах аренды. За команду из Закарпатья он поиграл в 19 матчах. В составе ровенчан он сыграл 3 игры в чемпионате Первой лиги 2020/21.

Напомним, ранее "Верес" подписал двух защитников - Николая Квасного и Романа Гагуна, а также 19-летнего кипера Арсения Коркодыма.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Савошко
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Источник:
НК Верес

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