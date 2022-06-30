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Заря анонсировала возвращение Шахаба и просматривает Марлоса

Премьер-лига
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Луганчане также усилили свой состав новичками

Заря анонсировала возвращение Шахаба и просматривает Марлоса

Фото: Getty Images

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о кадровой ситуации в луганской команде.

– В настоящее время здесь находятся следующие игроки: Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Ярослав Кисиль, Юрий Дудник, Максим Смиян, Назар Байрук, Максим Казаков, Тимофей Сухарь, Максим Имереков, Игорь Снурницын, Данил Скорко, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Валерий Дубко, Егор Назарина, Олег Данченко, Сергей Булеца, Ахмед Алибеков, Юрий Тлумак, Максим Лунев, Кристиан, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Владислав Кабаев, Александр Гладкий.

– Это окончательный список игроков?

– В ближайшее время к команде присоединятся Шахаб, Денис Янаков, Арсений Батагов и Дмитрий Мишнев. На просмотре находится игрок из Бразилии Марлос. Еще будут футболисты, которые будут приезжать на просмотр, - отметил Оганов.

Напомним, Дмитрий Мишнев ранее защищал цвета "Мариуполя", Денис Янаков "Полесья" и Арсений Батагов "Днепра-1". Накануне появилась информация о том, что Марлос думает над завершением карьеры.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря Луганск

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