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Воссоединение. Вербич, Кендзера и Супряга вернулись в Динамо
Прибыли в расположение команды и сборники
Фото: ФК Динамо Киев
Вечером в среду, 29 июня по возвращении в гостиницу после благотворительного матча с "Лозанной", игроков "Динамо" ждал приятный сюрприз.
На ресепшене их уже ждали сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, вернувшиеся после аренды в польских клубах, а также игрок молодежной сборной Украины Владислав Супряга.
Теперь, после воссоединения команды, "Динамо" будет готовиться к матчам 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" в полном составе. Уже через два дня, 2 июля, "бело-синие" проведут следующий контрольный матч на сборе в Швейцарии – против "Сьона".
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