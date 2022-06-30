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Воссоединение. Вербич, Кендзера и Супряга вернулись в Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Прибыли в расположение команды и сборники

Воссоединение. Вербич, Кендзера и Супряга вернулись в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

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Вечером в среду, 29 июня по возвращении в гостиницу после благотворительного матча с "Лозанной", игроков "Динамо" ждал приятный сюрприз.

На ресепшене их уже ждали сборники национальной команды Украины, легионеры Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, вернувшиеся после аренды в польских клубах, а также игрок молодежной сборной Украины Владислав Супряга.

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Теперь, после воссоединения команды, "Динамо" будет готовиться к матчам 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" в полном составе. Уже через два дня, 2 июля, "бело-синие" проведут следующий контрольный матч на сборе в Швейцарии – против "Сьона".

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Владислав Супряга Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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