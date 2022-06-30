Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Днепр-1 планирует заменить Йовичевича иностранцем
Клуб не рассматривает украинского тренера
фото - СК Дніпро-1
Руководство СК "Днепр-1" не рассматривает украинского специалиста на замену Игорю Йовичевичу, который должен перейти в "Шахтер".
Как сообщает FanDay, у днепрян сейчас есть несколько кандидатур, но среди них нет Юрия Максимова или Дмитрия Михайленко. По решению днепровского клуба, это будет именно иностранный тренер.
Отмечается, что в ближайшую субботу "Днепр-1" отправится на подготовительный сбор в Словению, где начнет работать под руководством наставника юношеской команды Геннадия Щекотилина. А уже позже, по завершению переговоров, команде представят нового главного тренера.
При этом официально о назначении Йовичевича в "Шахтер" стороны пока не объявляли.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на эту должность считается испанец Унаи Мельгоса, который работает ассистентом Сергея Реброва в "Аль-Айне".
Популярное сейчас
- Киевляне не забивали. Лозанна - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Аренда Лукаку, новый клуб Фонсеки и возвращение Вербича. Главные новости за 29 июня
- СБУ: Баканов с 24 февраля находился в Украине, на рабочем месте
- Желание Йовичевича. Шахтер хочет подписать украинского легионера - СМИ
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану