Источник: Днепр-1 планирует заменить Йовичевича иностранцем

Руководство СК "Днепр-1" не рассматривает украинского специалиста на замену Игорю Йовичевичу, который должен перейти в "Шахтер".

Как сообщает FanDay, у днепрян сейчас есть несколько кандидатур, но среди них нет Юрия Максимова или Дмитрия Михайленко. По решению днепровского клуба, это будет именно иностранный тренер.

Отмечается, что в ближайшую субботу "Днепр-1" отправится на подготовительный сбор в Словению, где начнет работать под руководством наставника юношеской команды Геннадия Щекотилина. А уже позже, по завершению переговоров, команде представят нового главного тренера.

При этом официально о назначении Йовичевича в "Шахтер" стороны пока не объявляли.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на эту должность считается испанец Унаи Мельгоса, который работает ассистентом Сергея Реброва в "Аль-Айне".