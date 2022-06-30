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Заря огласила список игроков, принимающих участие в польском сборе

Премьер-лига
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В списке главного тренера - 27 футболистов

Заря огласила список игроков, принимающих участие в польском сборе

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" объявила список игроков, которые будут готовиться к старту нового сезона на тренировочном сборе в Польше. В списке главного тренера Патрика ван Леувена 27 исполнителей.

Вратари: Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин

Защитники: Ярослав Кисиль, Юрий Дудник, Максим Смиян, Максим Казаков, Тимофей Сухарь, Максим Имереков, Игорь Снурницын, Данил Скорко, Валерий Дубко, Олег Данченко

Полузащитники: Максим Хлань, Денис Нагнойный, Назар Байрук, Егор Назарина, Сергей Булеца, Ахмед Алибеков, Юрий Тлумак, Максим Лунев, Даниил Алефиренко

Нападающие: Владислав Кабаев, Александр Гладкий, Кристиан, Абдулла Абдуллаев.

Накануне сообщалось, что в ближайшее время к команде присоединятся Шахаб Захеди, Денис Янаков, Арсений Батагов и Дмитрий Мишнев. Добавим, что в заявку футболистов не попали Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Артем Громов и Владислав Емец.

Вероятнее всего, они продолжат карьеру в других клубах, поскольку их контракты с клубом завершились.

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В статье: Заря (Луганск)
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