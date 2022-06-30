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Вишняк: Отъезд легионеров? В 2014 году тоже говорили, что все пропало

Премьер-лига
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Тренер "Колоса" нашел плюсы в уменьшении количества иностранцев в Украине

Вишняк: Отъезд легионеров? В 2014 году тоже говорили, что все пропало

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился своим мнением по поводу резкого уменьшения количества легионеров в украинском чемпионате, связанного с войной в нашей стране.

"Сейчас неплохие легионеры были в Полтаве, в Днепре, в "Заре", в "Шахтере", конечно. Чуть меньше их было у "Динамо". Но опять же, нельзя сказать, что там только одни легионеры играли. Нет таких клубов, у нас везде были украинские игроки. Были клубы, где легионеры помогали им играть, это мое личное мнение. Но такой зависимости от легионеров, как была, например, в 2014 году, когда уехали легионеры, и мы говорили, что все пропало, нет.

Потихоньку появились наши украинские игроки, сейчас многие игроки уехали за границу. Сейчас мы все болеем за сборную, всем нравится качество игры. Видно, что у нас есть футболисты, умеющие работать с мячом, знают, что делать на поле. В чем-то проигрываешь, а в чем-то это будет плюс для нашего футбола.

Посмотрите, какие тренеры остались работать. Вернидуб, Григорчук, Кучук, Луческу, Йовичевич, Скрипник. Это люди, умеющие работать с молодыми игроками. Возможно, в этом есть плюс и появятся новые игроки, которыми мы также будем гордиться", - сказал Вишняк.

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В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТК Футбол

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