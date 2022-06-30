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Эстонский защитник Ворсклы сообщил об уходе из клуба

Премьер-лига
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Футболист попрощался с болельщиками

Эстонский защитник Ворсклы сообщил об уходе из клуба

Фото: instagram.com/joonastamm

Новина українською

30-летний защитник полтавской "Ворсклы" Йоонас Тамм сообщил, что покидает клуб и попрощался с болельщиками.

"Спасибо за памятные времена. Желаю "Ворскле" и фанатам удачи во всем", – написал футболист в своем Instagram.

Тамм перебрался в "Ворсклу" летом прошлого года. На его счету 1 забитый мяч в 17 матчах за полтавчан во всех турнирах. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину он отправился в аренду в эстонскую "Флору", в составе которой отыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В УПЛ он также известен по выступлениям за черниговскую "Десну".

Тамм является футболистом национальной сборной Эстонии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Йоонас Тамм
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