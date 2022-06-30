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СМИ: Днепр-1 рассматривает Ротаня в качестве главного тренера
Не чужой для города
Фото: пресс-служба УАФ
Вероятнее всего, Игор Йовичевич этим летом сменит "Днепр-1" на "Шахтер". Это вынуждает днепрян искать преемника.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в качестве главного тренера "Днепр-1" рассматривает кандидатуру Руслана Ротаня. Сейчас он тренирует молодежную сборную Украины, с которой сыграет в плей-офф отбора на Евро. Днепряне не против совмещения должностей.
Напомним, что Ротань - легенда футбольного клуба "Днепр", в составе которого он провел 398 матчей. Вместе с днепрянами он брал серебро в УПЛ и играл в финале Лиги Европы.
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