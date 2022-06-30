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СМИ: Днепр-1 рассматривает Ротаня в качестве главного тренера

Премьер-лига
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Не чужой для города

СМИ: Днепр-1 рассматривает Ротаня в качестве главного тренера

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Вероятнее всего, Игор Йовичевич этим летом сменит "Днепр-1" на "Шахтер". Это вынуждает днепрян искать преемника.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в качестве главного тренера "Днепр-1" рассматривает кандидатуру Руслана Ротаня. Сейчас он тренирует молодежную сборную Украины, с которой сыграет в плей-офф отбора на Евро. Днепряне не против совмещения должностей.

Напомним, что Ротань - легенда футбольного клуба "Днепр", в составе которого он провел 398 матчей. Вместе с днепрянами он брал серебро в УПЛ и играл в финале Лиги Европы.

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В статье: Руслан Ротань СК Днепр-1
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Источник:
Игорь Бурбас

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
30.06.2022 в 17:44
А как же молодежная сборная без него ! И зачем ему этот головняк...хотя другого шанса может и не быть...Лобан когда -то начинал свой клубный трен.путь с Днепра и стал..Великим тренером...
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