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Стало известно, где Шахтер проведет летние сборы
В Нидерландах
Фото: ФК Шахтер Донецк
Летние сборы донецкий "Шахтер" проведет в Нидерландах.
"Горняки" будут базироваться в двух городах - Флардингене и Схидаме. Тренировки клуб будет проводить на стадионе полупрофессионального клуба "CWO". Сборы продлятся с 14-го по 30-е июля.
Напомним, что в скором времени донецкий клуб должен возглавить
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Источник:CWO
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