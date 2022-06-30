Стало известно, где Шахтер проведет летние сборы

Летние сборы донецкий "Шахтер" проведет в Нидерландах.

"Горняки" будут базироваться в двух городах - Флардингене и Схидаме. Тренировки клуб будет проводить на стадионе полупрофессионального клуба "CWO". Сборы продлятся с 14-го по 30-е июля.

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