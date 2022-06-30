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Стало известно, где Шахтер проведет летние сборы

Премьер-лига
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В Нидерландах

Стало известно, где Шахтер проведет летние сборы

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Летние сборы донецкий "Шахтер" проведет в Нидерландах.

"Горняки" будут базироваться в двух городах - Флардингене и Схидаме. Тренировки клуб будет проводить на стадионе полупрофессионального клуба "CWO". Сборы продлятся с 14-го по 30-е июля.

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Напомним, что в скором времени донецкий клуб должен возглавить хорватский наставник.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
CWO

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