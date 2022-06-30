Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможет дебютировать в УПЛ. Верес подписал четвертого летнего новичка
Активность ровенчан на трансферном рынке
Фото: ФК Левый Берег
Четвертого летнего новичка подписал "Верес".
По данным официального сайта ровенчан, клуб УПЛ подписал центрбека Василия Курко. Срок соглашения - один календарный год.
Последним клубом в карьере Курко был киевский "Левый Берег", с которым он играл во Второй лиге. Также Василий имеет опыт игры за "Волынь", "Черноморец" и "Прикарпатье". В УПЛ футболист еще не выступал.
Отметим, что ранее "Верес" подписал
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:НК Верес
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Селезнев объяснил, почему не вступил в ряды теробороны
- Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
- Футболист Динамо скупил флажки России и выкинул их в мусорку на глазах у россиян
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти