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Сможет дебютировать в УПЛ. Верес подписал четвертого летнего новичка

Премьер-лига
(1 голосов)

Активность ровенчан на трансферном рынке

Сможет дебютировать в УПЛ. Верес подписал четвертого летнего новичка

Фото: ФК Левый Берег

UA-Футбол
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Четвертого летнего новичка подписал "Верес".

По данным официального сайта ровенчан, клуб УПЛ подписал центрбека Василия Курко. Срок соглашения - один календарный год.

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Последним клубом в карьере Курко был киевский "Левый Берег", с которым он играл во Второй лиге. Также Василий имеет опыт игры за "Волынь", "Черноморец" и "Прикарпатье". В УПЛ футболист еще не выступал.

Отметим, что ранее "Верес" подписал Гагуна, Квасного и Коркодыма.

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В статье: Верес (Ровно) Василий Курко Левый берег (Киев)
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Источник:
НК Верес

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