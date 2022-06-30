Сможет дебютировать в УПЛ. Верес подписал четвертого летнего новичка

Четвертого летнего новичка подписал "Верес".

По данным официального сайта ровенчан, клуб УПЛ подписал центрбека Василия Курко. Срок соглашения - один календарный год.

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Последним клубом в карьере Курко был киевский "Левый Берег", с которым он играл во Второй лиге. Также Василий имеет опыт игры за "Волынь", "Черноморец" и "Прикарпатье". В УПЛ футболист еще не выступал.