Мирча Луческу: Все человечество, в том числе и россия, не хочет войны. Лишь некоторые хотят войти в историю

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал журналистам о своей мотивации работать, а также дал оценку актуальным событиям в Украине и мире.

- Можно ли Вас по-прежнему считать простым футбольным тренером? У нас, скорее, ощущение такое, что мы встретились с мировым лидером...

- Есть два способа это определить. Техник порой отходить в сторону, чтобы позаботиться о человеке. С возвращением внезапно возникшей кровожадности мы должны сделать так, чтобы молодые поколения не стали теми, кого мы видим сейчас, - теми, кто натравливает людей друг на друга. Надежда всегда должна быть самой сильной.

Я здесь, чтобы дать людям желание продолжить свою жизнь. То, что сейчас происходит, - никогда не должно было произойти. Знаете, есть риск, что все это станет рутиной, будет считаться нормальным. Мне стыдно видеть, через что мы сейчас проходим, и сравнивать с тем, каким должен был быть мир. Как мы можем разрушать все, что было построено, убивать, жечь невинных людей...

- Прошло уже четыре месяца с тех пор, как россия вторглась в Украину. Как Вы лично встретили 24 февраля, первый день войны?

- Мы только что вернулись из тренировочного лагеря в Турции, а через два дня должен был стартовать чемпионат. Ночью меня разбудила молния, взрывы, напоминающие раскаты грома. Из-за того, что зима еще только заканчивалась, я подумал, что это не может быть гроза... Тогда я все понял. Утром мы собрали всех игроков. В то время посольство настаивало на том, чтобы я вернулся в Бухарест. В итоге мы смогли вывезти всех игроков и их семьи. Футболисты - не солдаты.

- Есть ли еще какой-то смысл в футболе среди всего этого безумия?

- Пожалуй, сейчас это важно. Футбол - это связь, которая передает идею мира. Мы уже видели это во время пандемии ковида: даже без зрителей на трибунах все были обеспокоены. Во время нашего благотворительного тура люди, не важно, являются ли она болельщиками или нет, протестуют против войны, помогают нуждающимся.

Мы должны быть сторонниками мира. Если вы демонстрируете свое отношение на улице, то в лучшем случае вы немного промелькнете по ТВ. Если же все это происходит на стадионе, то это будет 90 минут в прямом эфире. Мы никогда не сможем сделать достаточно всего для мира. Знаете, меня разочаровало отношение больших европейских клубов. Они могли помочь Украине благотворительными матчами, но некоторые отказались от этого.

- Но что сейчас значит спорт по сравнению с грохотом орудий?

- Спорт - это братство, красота, чувство общности. Война - это как раз наоборот мракобесие и нищета. Я хочу, чтобы мир выбрал сторону красоты.

- Когда Вы уже все испытали и познали в этой жизни, есть ли что-то еще, что может Вас удивить?

- Я стремлюсь к спокойствию на нашей планете, к обретению гармонии. Мы выезжали на автобусе из Украины в Румынию через Молдову, и я никогда не забуду эти непрерывные вереницы машины. Был 5-километровый коридор, по которому мужья сопровождали своих жен и детей до границы, а потом возвращались на фронт. Это заставило меня вспомнить сцены 1939-1945 годов.

- Вы говорите о надежде... В чем именно надежда?

- Кто может закончить эту войну? Очень жаль, что все это зависит только от нескольких человек, а не от всего мира. Все человечество, в том числе и россия, не хочет войны. Лишь немногие хотят войти в историю. А подобное можно сделать или благородно, или преступно.

- Если бы перед Вами сейчас сидел владимир путин, то чтобы Вы ему сказали?

- (задумался) Я спрошу его, может ли он спать? Он считает себя вторым Петром Великим, что, несомненно, говорит о его честолюбии. Проблема этих старых империй заключается в ностальгии по тому, чего больше не существует.

- В свои почти 77 лет Вы давно могли сказать "стоп". Что побуждает Вас продолжать работать?

- Да, я мог бы остановить все, но что тогда я делал бы дома? Убежден, что с моим накопленным опытом я еще могу помочь. Моя обязанность - подавать пример. Всякий раз, когда люди говорят про меня, они оставляют мой возраст за скобками. У меня за спиной стоят все пенсионеры, которые хотят, чтобы я добился успеха. Только молодые хотят, чтобы я потерпел неудачу! Я все еще голоден, моя мотивация на месте, энтузиазм есть. В тот день, когда все это исчезнет, я и сдамся.

- Как Вы оцениваете нынешнюю эволюцию футбола?

- Футбол оторвался от своей основы. Первоначально будучи популярным, он стал более элитарным. Как будто он развивался в другом, более поверхностном мире. Вот почему важно, чтобы игроки разделяли одну и ту же философию.

Каждый раз, когда я приезжал в клуб, моим приоритетом всегда было определение ориентиров, пути. Отсюда и важность образования. Прежде чем думать о том, чтобы стать звездой, игроки должны стать мужчинами. Я призываю их продолжать тренировки, учиться и читать, чтобы лучше понимать мир.

- Мы читали, что Вашей мечтой было "вернуть Украине улыбку"...

- Мечта не изменилась. Теперь я надеюсь, что это сбудется, но не знаю, сколько времени все займет. Потому что жизнь - это не война.