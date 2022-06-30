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Львов начал подготовку к новому сезону

Премьер-лига
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Насколько это возможно, команды возвращаются к привычной жизни

Львов начал подготовку к новому сезону

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
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Футбольный клуб "Львов" начал подготовку к новому сезону УПЛ. Об этом передает клубная пресс-служба.

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Львовяне Олега Дулуба провели свою первую тренировку на загородной базе. На фотографиях можно заметить Назария Ныча, Алексея Довгого, Андрея Бусько, Максима Грисьо и Богдана Крушинского.

Старт нового сезона УПЛ намечен на конец августа.

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В статье: ФК Львов
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