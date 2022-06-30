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Львов начал подготовку к новому сезону
Насколько это возможно, команды возвращаются к привычной жизни
Фото: ФК Львов
Футбольный клуб "Львов" начал подготовку к новому сезону УПЛ. Об этом передает клубная пресс-служба.
Львовяне Олега Дулуба провели свою первую тренировку на загородной базе. На фотографиях можно заметить Назария Ныча, Алексея Довгого, Андрея Бусько, Максима Грисьо и Богдана Крушинского.
Старт нового сезона УПЛ намечен на конец августа.
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