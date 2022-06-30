Черноморец объявил о сотрудничестве еще с двумя новичками

Одесский "Черноморец" на своей странице в соцсети объявил о подписании контактов с двумя новыми игроками. Речь идет о 23-летнем Максиме Войтиховском и 27-летнем Сергее Суханове.

Оба – защитники. Сергей Суханов ранее выступал за "Оболонь", "Горняк-Спорт" и "Полесье". Максим Войтиховский играл в составе молодежки "Черноморца" в 2018-м году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая "Волынь".

"Желаем новичкам удачных игр и только побед в составе "черно-синих", - пишет пресс-служба одесситов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что "Черноморцу" удалось сохранить у себя легионера Джеймса Маджеркара.