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Черноморец объявил о сотрудничестве еще с двумя новичками
Защитники
фото - ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" на своей странице в соцсети объявил о подписании контактов с двумя новыми игроками. Речь идет о 23-летнем Максиме Войтиховском и 27-летнем Сергее Суханове.
Оба – защитники. Сергей Суханов ранее выступал за "Оболонь", "Горняк-Спорт" и "Полесье". Максим Войтиховский играл в составе молодежки "Черноморца" в 2018-м году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая "Волынь".
"Желаем новичкам удачных игр и только побед в составе "черно-синих", - пишет пресс-служба одесситов.
Напомним, что ранее стало известно о том, что "Черноморцу" удалось сохранить у себя легионера Джеймса Маджеркара.
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