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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо, Рух и Ворскла уже провели по два матча. Все спарринги клубов УПЛ этим летом

Премьер-лига
(1 голосов)

Следим за всеми контрольными играми шестнадцати команд УПЛ

Динамо, Рух и Ворскла уже провели по два матча. Все спарринги клубов УПЛ этим летом

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главарь террористов владимир путин не смог сломить украинцев, не сможет он и остановить украинский футбол. Клубы УПЛ начали подготовку к новому сезону до того, как стала известна конкретика, где и в каком формате будет проводиться новый чемпионат. При любых раскладах раньше других официальные игры будет проводить "Динамо" - киевлян ожидают игры Лиги чемпионов.

Отслеживать за спаррингами всех клубов родной Премьер-лиги очень удобно прямо в этой новости: ниже вы найдете расписание и результаты контрольных матчей всех клубов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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