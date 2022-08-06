Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Кривбасс играет с Металлистом, Рух - Черноморец и другие. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
Следим за всеми контрольными играми шестнадцати команд УПЛ
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Главарь террористов владимир путин не смог сломить украинцев, не сможет он и остановить украинский футбол. Клубы УПЛ начали подготовку к новому сезону до того, как стала известна конкретика, где и в каком формате будет проводиться новый чемпионат. При любых раскладах раньше других официальные игры будет проводить "Динамо" - киевлян ожидают игры Лиги чемпионов.
Отслеживать за спаррингами всех клубов родной Премьер-лиги очень удобно прямо в этой новости: ниже вы найдете расписание и результаты контрольных матчей всех клубов.
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