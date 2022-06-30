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Генеральный директор Кривбасса: Задача у нас одна - выходить и играть
Звучит правильно
Фото: ФК Кривбасс
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о подготовке коллектива к новому сезону.
"Сейчас первый сбор заканчивается через пять дней. Затем два выходных. Еще один сбор в Кривом Роге. После этого мы на третий сбор планируем выехать на запад Украины. Сейчас практически уже договорились. И потом возвращаемся в Кривой Рог, готовимся к началу чемпионата. Дата начала чемпионата есть, мы от этого отталкиваемся, и поэтому планируем свою подготовку под эту дату.
Задача у нас одна: выходить и играть. Но с таким тренером задачи автоматически становятся большими, потому что Юрий Николаевич Вернидуб очень амбициозен. Он хочет выигрывать каждую игру, а если мы выиграем каждую игру, то решим задачу", - заявил Баенко.
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Напомним, что "выходить и играть" в следующем сезоне "Кривбасс" будет уже в рамках УПЛ.
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