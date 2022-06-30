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Тете согласовал контракт с Лионом. Шахтер не получит ничего

Премьер-лига
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Странное поведение "Горняков"

Тете согласовал контракт с Лионом. Шахтер не получит ничего

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

"Лион" не договорился с "Шахтером" насчет выкупа бразильского вингера Тете, но тот продолжит играть за "Ткачей".

Как информирует L’Equipe, футболист сегодня, 30 июня, согласовал с французами личный контракт и до конца недели активирует опцию, доступную для легионеров из УПЛ в военное время - то есть, в одностороннем порядке уйдет в аренду на сезон.

Через год "Лион" намерен вернуться к переговорам с "Шахтером", но тогда цена вопроса будет другой, ведь договор Тете с украинским клубом истекает в конце 2023-го. Де-факто нынешнее лето - последний шанс продать его за приличную сумму.

22-летний Тете выступал за "Шахтер" с 2019 года, а в "Лион" попал после российского вторжения в Украину и сразу хорошо себя зарекомендовал. В минувшей Лиге 1 бразилец забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 9 матчах.

Ранее сегодня стало известно, что в "Лион" возвращается полузащитник Корентен Толиссо.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
30.06.2022 в 23:25
Ничего странного. Просто в шахтер уверены что он засветится во французском чемпионате. И если сейчас его условно торговали за 10 миллионов то через год он будет стоить 20. В шахтер нет провальных трансферов на выход. Там все рассчитано
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