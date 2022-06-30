Тете согласовал контракт с Лионом. Шахтер не получит ничего

"Лион" не договорился с "Шахтером" насчет выкупа бразильского вингера Тете, но тот продолжит играть за "Ткачей".

Как информирует L’Equipe, футболист сегодня, 30 июня, согласовал с французами личный контракт и до конца недели активирует опцию, доступную для легионеров из УПЛ в военное время - то есть, в одностороннем порядке уйдет в аренду на сезон.

Через год "Лион" намерен вернуться к переговорам с "Шахтером", но тогда цена вопроса будет другой, ведь договор Тете с украинским клубом истекает в конце 2023-го. Де-факто нынешнее лето - последний шанс продать его за приличную сумму.

22-летний Тете выступал за "Шахтер" с 2019 года, а в "Лион" попал после российского вторжения в Украину и сразу хорошо себя зарекомендовал. В минувшей Лиге 1 бразилец забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 9 матчах.

Ранее сегодня стало известно, что в "Лион" возвращается полузащитник Корентен Толиссо.