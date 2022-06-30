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Заря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме
Во главе с Патриком ван Леувеном
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Сегодня, 30-го июня, генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов представил команде и персоналу нового тренера Патрика ван Леувена.
В свою очередь, Патрик ван Леувен отметил, что следил за выступлениями "черно-белых" в прошлом сезоне чемпионата и Лиге Конференций. Тренер знает, что у клуба большой потенциал и хорошие игроки.
Вместе с ван Леувеном были представлены его помощники. В тренерский штаб вошли: Реймонд Аттивилд, Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия и тренер вратарей Артем Коледа.
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