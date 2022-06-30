  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Во главе с Патриком ван Леувеном

Заря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30-го июня, генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов представил команде и персоналу нового тренера Патрика ван Леувена.

В свою очередь, Патрик ван Леувен отметил, что следил за выступлениями "черно-белых" в прошлом сезоне чемпионата и Лиге Конференций. Тренер знает, что у клуба большой потенциал и хорошие игроки.

Вместе с ван Леувеном были представлены его помощники. В тренерский штаб вошли: Реймонд Аттивилд, Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия и тренер вратарей Артем Коледа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Зоря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.06.2022 в 23:31
Если кто забыл, то напомню. Липартия - это тот чувак, который лет 10 играл в Заре, а после оккупации Луганска паРашей быстренько поехал играть к ним, в анжи вроде бы. Не говоря уже о том, что его родную страну эти варвары оккупировали на 30%. Так что этот грузин ещё та продажная шкура!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде