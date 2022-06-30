Заря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме

Сегодня, 30-го июня, генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов представил команде и персоналу нового тренера Патрика ван Леувена.

В свою очередь, Патрик ван Леувен отметил, что следил за выступлениями "черно-белых" в прошлом сезоне чемпионата и Лиге Конференций. Тренер знает, что у клуба большой потенциал и хорошие игроки.

Вместе с ван Леувеном были представлены его помощники. В тренерский штаб вошли: Реймонд Аттивилд, Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия и тренер вратарей Артем Коледа.