Ориентир - топ-чемпионат. Представитель Довбика подтвердил интерес со стороны турецких клубов

Представитель Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал интерес к его клиенту со стороны европейских клубов.

"Да, действительно, со стороны всех четырех ведущих турецких клубов проявляют интерес к Артему. Но, первое, мы по-прежнему ориентируемся на топ-чемпионаты Европы и в этом направлении ведется конкретная работа. Второе — вариант с арендой не рассматривается ни Довбиком, ни его клубом.

К сожалению, в последнее время мне часто приходится выступать с опровержениями, поэтому просил бы наши СМИ меньше обращать внимание на сообщения турецкой желтой прессы, которая, к сожалению, претендует иной раз на звание чемпионов мира по преувеличению", - заявил Люндовский.