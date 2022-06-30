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Ориентир - топ-чемпионат. Представитель Довбика подтвердил интерес со стороны турецких клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

А где бы вы хотели видеть Артема?

Ориентир - топ-чемпионат. Представитель Довбика подтвердил интерес со стороны турецких клубов

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Представитель Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал интерес к его клиенту со стороны европейских клубов.

"Да, действительно, со стороны всех четырех ведущих турецких клубов проявляют интерес к Артему. Но, первое, мы по-прежнему ориентируемся на топ-чемпионаты Европы и в этом направлении ведется конкретная работа. Второе — вариант с арендой не рассматривается ни Довбиком, ни его клубом.

К сожалению, в последнее время мне часто приходится выступать с опровержениями, поэтому просил бы наши СМИ меньше обращать внимание на сообщения турецкой желтой прессы, которая, к сожалению, претендует иной раз на звание чемпионов мира по преувеличению", - заявил Люндовский.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
SportArena

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