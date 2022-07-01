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Защитник Мариуполя попрощался с клубом

Премьер-лига
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Его контракт с приазовцами подошел к концу

Защитник Мариуполя попрощался с клубом

Фото: instagram.com/_chobotenko_

Новина українською

Украинский защитник Сергей Чоботенко попрощался с "Мариуполем". Напомним, его контракт с клубом истек 30 июня.

"Заканчивается мой контракт с ФК "Мариуполь". Трудно подобрать слова. ФК "Мариуполь" и город Мариуполь – это неотъемлемая часть меня, навсегда. Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника, кто хоть как-то причастен к футбольному клубу, спасибо вам за все, что вы делали для меня.

Отдельная благодарность всем болельщикам, которые приходили и поддерживали команду. Мы обязательно еще встретимся на родной базе и на стадионе им. Бойко В.С. под флагом Украины", - написал Чоботенко в своем Instagram.

Чоботенко перешел в "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера" в 2018 году. В 2019 году он подписал полноценный контракт с "приазовцами", проведя более 80 матчей за команду.

Напомним, в феврале этого года Сергей сообщил, что заключил предварительное соглашение с "Днепром-1".

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко
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