Защитник Мариуполя попрощался с клубом

Украинский защитник Сергей Чоботенко попрощался с "Мариуполем". Напомним, его контракт с клубом истек 30 июня.

"Заканчивается мой контракт с ФК "Мариуполь". Трудно подобрать слова. ФК "Мариуполь" и город Мариуполь – это неотъемлемая часть меня, навсегда. Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника, кто хоть как-то причастен к футбольному клубу, спасибо вам за все, что вы делали для меня. Отдельная благодарность всем болельщикам, которые приходили и поддерживали команду. Мы обязательно еще встретимся на родной базе и на стадионе им. Бойко В.С. под флагом Украины", - написал Чоботенко в своем Instagram.

Чоботенко перешел в "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера" в 2018 году. В 2019 году он подписал полноценный контракт с "приазовцами", проведя более 80 матчей за команду.

Напомним, в феврале этого года Сергей сообщил, что заключил предварительное соглашение с "Днепром-1".