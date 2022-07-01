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Новый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат
Патрик ван Леувен - о своем назначении
Скриншот: канал Зари на YouTube
Новый тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился мыслями после назначения на пост наставника луганской команды.
"Я рад, что буду работать в команде. Я знаю "Зорю" как команду, которая хочет играть в футбол. Есть качественные футболисты. "Заря" играет не только красиво, но и на результат. Именно это клуб показывал последние сезоны, чтобы хорошо участвовать в чемпионате и еврокубках.
Был диалог с президентом клуба. Обсуждали команду и футболистов.
Я тренер, который смотрит все по футболу. Будем с первых дней играть и через футбол набирать форму, чтобы футболисты как можно быстрее почувствовали, как играть после 5-месячного перерыва.
Какие сильные стороны "Зари"? Команда всегда организована, были качественные футболисты, которые вместе хотели добиваться успеха. Мы хотим, чтобы команда продолжала играть в футбол. Всегда хотим показывать наш футбол, даже если соперник немного сильнее. Хотим использовать наш план с первой до последней минуты.
Условия в Польше? Для начала сезона все есть, чтобы в дальнейшем добиваться успеха. Ежедневно футболисту нужно требовать от себя и тренера – от футболиста, чтобы тренировки проходили на 100%. И через этот процесс мы будем сильнее и станем лучше играть в футбол", – сказал ван Леувен.
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