Новый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат

Новый тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился мыслями после назначения на пост наставника луганской команды.

"Я рад, что буду работать в команде. Я знаю "Зорю" как команду, которая хочет играть в футбол. Есть качественные футболисты. "Заря" играет не только красиво, но и на результат. Именно это клуб показывал последние сезоны, чтобы хорошо участвовать в чемпионате и еврокубках.

Был диалог с президентом клуба. Обсуждали команду и футболистов.

Я тренер, который смотрит все по футболу. Будем с первых дней играть и через футбол набирать форму, чтобы футболисты как можно быстрее почувствовали, как играть после 5-месячного перерыва.