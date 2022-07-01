  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Патрик ван Леувен - о своем назначении

Новый тренер Зари: Команда играет не только красиво, но и на результат

Скриншот: канал Зари на YouTube

Новина українською

Новый тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился мыслями после назначения на пост наставника луганской команды.

"Я рад, что буду работать в команде. Я знаю "Зорю" как команду, которая хочет играть в футбол. Есть качественные футболисты. "Заря" играет не только красиво, но и на результат. Именно это клуб показывал последние сезоны, чтобы хорошо участвовать в чемпионате и еврокубках.

Был диалог с президентом клуба. Обсуждали команду и футболистов.

Я тренер, который смотрит все по футболу. Будем с первых дней играть и через футбол набирать форму, чтобы футболисты как можно быстрее почувствовали, как играть после 5-месячного перерыва.

Читайте такжеЗаря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме

Какие сильные стороны "Зари"? Команда всегда организована, были качественные футболисты, которые вместе хотели добиваться успеха. Мы хотим, чтобы команда продолжала играть в футбол. Всегда хотим показывать наш футбол, даже если соперник немного сильнее. Хотим использовать наш план с первой до последней минуты.

Условия в Польше? Для начала сезона все есть, чтобы в дальнейшем добиваться успеха. Ежедневно футболисту нужно требовать от себя и тренера – от футболиста, чтобы тренировки проходили на 100%. И через этот процесс мы будем сильнее и станем лучше играть в футбол", – сказал ван Леувен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде