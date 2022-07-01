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СМИ: Экс-лидер Зари Громов поедет на сборы с Днепром-1

Премьер-лига
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СМИ: Экс-лидер Зари Громов поедет на сборы с Днепром-1

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-полузащитник "Зари" Артем Громов отправится вместе с "Днепром-1" на предсезонные сборы.

Об этом информирует Профутбол Digital.

В четверг, 30 июня, у 32-летнего украинца завершился срок действия контракта с луганским клубом. В "Заре" официально подтвердили прекращение сотрудничества.

Отметим, что весной Громой тренировался с полтавской "Ворсклой". В сезоне-2021/22 Артем провел 21 матч за "черно-белых" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 3 результативные передачи.

Согласно последним данным, "Днепр-1" отправится на подготовительный сбор в Словению уже в эту субботу. Также клуб до сих пор не определился с тренером на замену Игорю Йовичевичу, который, вероятнее всего, перейдет в "Шахтер".

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов СК Днепр-1
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Источник:
Profootball Digital

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