"Металлист 1925" на официальном сайте сообщил об уходе семерых футболистов.

В связи с истечением срока контракта команду покидают защитники Сергей Ченбай и Виталий Ермаков, полузащитники Антон Савин, Максим Задерака и Юрий Батюшин. У Дмитрий Крыськива закончился срок арендного соглашения, а с защитником Амаром Квакичем разорвали соглашение с согласия сторон.

Напомним, ранее стало известно, что из-за войны в Украине "Металлист 1925" покинули легионеры грузин Соломон Кверквелия и бразильцы Дерек и Марлисон.

С Кверквелией расторгли соглашение по соглашению сторон. Весеннюю часть сезона он провел в Высшей лиге чемпионата Грузии, выступая в составе клуба "Гагра".

Весной приостановил контракт с клубом и бразилец Дерек, далее выступавший в составе бразильского "Шапакоэнсе", а забитые голы посвящал Украине, Харькову и "Металлисту 1925". Сейчас срок его соглашения с харьковчанами истек.

Аренда Марилсона с "Металлистом 1925 года" была приостановлена также из-за войны. Он вернулся в клуб, которому принадлежал его контракт – "Фигейренсе". Также посвящал голы Украине, Харькову, "Металлисту 1925".

Еще один бразилец – Фабиньо до конца ноября будет играть в аренде в составе бразильского клуба "Понте Прета".