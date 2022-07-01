Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 попрощался с семью футболистами
Ряд игроков покинули клуб
Фото: Металлист 1925
"Металлист 1925" на официальном сайте сообщил об уходе семерых футболистов.
В связи с истечением срока контракта команду покидают защитники Сергей Ченбай и Виталий Ермаков, полузащитники Антон Савин, Максим Задерака и Юрий Батюшин. У Дмитрий Крыськива закончился срок арендного соглашения, а с защитником Амаром Квакичем разорвали соглашение с согласия сторон.
Напомним, ранее стало известно, что из-за войны в Украине "Металлист 1925" покинули легионеры грузин Соломон Кверквелия и бразильцы Дерек и Марлисон.
С Кверквелией расторгли соглашение по соглашению сторон. Весеннюю часть сезона он провел в Высшей лиге чемпионата Грузии, выступая в составе клуба "Гагра".
Весной приостановил контракт с клубом и бразилец Дерек, далее выступавший в составе бразильского "Шапакоэнсе", а забитые голы посвящал Украине, Харькову и "Металлисту 1925". Сейчас срок его соглашения с харьковчанами истек.
Аренда Марилсона с "Металлистом 1925 года" была приостановлена также из-за войны. Он вернулся в клуб, которому принадлежал его контракт – "Фигейренсе". Также посвящал голы Украине, Харькову, "Металлисту 1925".
Еще один бразилец – Фабиньо до конца ноября будет играть в аренде в составе бразильского клуба "Понте Прета".
Популярное сейчас
- Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Нападающий Динамо пропустит около месяца из-за перелома
- Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших
- Официально. Заря объявила о назначении нового главного тренера
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси