Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос усилился Болбатом и еще четырьмя игроками
Новички для ковалевского клуба
Фото: ФК Колос
"Колос" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов сразу с пятью футболистами.
За клуб из Ковалевки теперь будут выступать полузащитник Сергей Болбат ("Шахтер"), защитник Роман Гончаренко (ранее играл за "Верес"), Владислав Емец ("Заря") и нападающий Кирилл Попов ("Динамо").
Также ковалевцы продлили соглашение с Алексеем Зозулей, который вернулся из аренды со "Львова".
Добавим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, с остальными были подписаны полноценные контракты. Правда, на какой именно срок, не уточняется.
В то же время ковалевский клуб сообщает, что официально команду покинули Кирилл Петров и Александр Павловец.
Популярное сейчас
- Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ
- Официально. Вингер Шахтера отправился в аренду в Бразилию
- Нападающий Динамо пропустит около месяца из-за перелома
- Динамо проиграло Лозанне Спорт в контрольном матче
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме