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Колос усилился Болбатом и еще четырьмя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Новички для ковалевского клуба

Колос усилился Болбатом и еще четырьмя игроками

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов сразу с пятью футболистами.

За клуб из Ковалевки теперь будут выступать полузащитник Сергей Болбат ("Шахтер"), защитник Роман Гончаренко (ранее играл за "Верес"), Владислав Емец ("Заря") и нападающий Кирилл Попов ("Динамо").

Также ковалевцы продлили соглашение с Алексеем Зозулей, который вернулся из аренды со "Львова".

Добавим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, с остальными были подписаны полноценные контракты. Правда, на какой именно срок, не уточняется.

В то же время ковалевский клуб сообщает, что официально команду покинули Кирилл Петров и Александр Павловец.

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Фото: ФК Колос
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В статье: Сергей Болбат Алексей Зозуля Колос (Ковалевка) Роман Гончаренко Владислав Емец Кирилл Попов
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Источник:
ФК Колос

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