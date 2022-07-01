Колос усилился Болбатом и еще четырьмя игроками

"Колос" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов сразу с пятью футболистами.

За клуб из Ковалевки теперь будут выступать полузащитник Сергей Болбат ("Шахтер"), защитник Роман Гончаренко (ранее играл за "Верес"), Владислав Емец ("Заря") и нападающий Кирилл Попов ("Динамо").

Также ковалевцы продлили соглашение с Алексеем Зозулей, который вернулся из аренды со "Львова".

Добавим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, с остальными были подписаны полноценные контракты. Правда, на какой именно срок, не уточняется.

В то же время ковалевский клуб сообщает, что официально команду покинули Кирилл Петров и Александр Павловец.

Фото: ФК Колос