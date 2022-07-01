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Стиль милитари. Верес представил эскизы новой формы

Премьер-лига
(1 голосов)

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Стиль милитари. Верес представил эскизы новой формы

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" на своем сайте показал эскизы проектной игровой формы на сезон-2022/23.

Комплект домашней формы будет черного цвета, выездная - красная, резервная - белого. Техническим спонсором ровенчан выступит компания Kelme.

При этом отмечается, что первые две экипировки будут изготовлены с использованием в дизайне элементов в стиле "милитари" - в благодарность воинам Вооруженных сил Украины. Резервный комплект формы будет содержать изображение волка – как символа народного клуба.

Стиль милитари. Верес представил эскизы новой формы - изображение 1
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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
01.07.2022 в 16:00
Тим, хто не воює, хизуватись військовим стилем це доказувати власну нікчемність.
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