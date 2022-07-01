Стиль милитари. Верес представил эскизы новой формы

Ровенский "Верес" на своем сайте показал эскизы проектной игровой формы на сезон-2022/23.

Комплект домашней формы будет черного цвета, выездная - красная, резервная - белого. Техническим спонсором ровенчан выступит компания Kelme.

При этом отмечается, что первые две экипировки будут изготовлены с использованием в дизайне элементов в стиле "милитари" - в благодарность воинам Вооруженных сил Украины. Резервный комплект формы будет содержать изображение волка – как символа народного клуба.