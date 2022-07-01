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Гио Цитаишвили официально арендован польским клубом
Продолжит выступать в Экстраклассе
Фото: KKS Lech Poznań
Гио Цитаишвили продолжит карьеру в польском чемпионате.
Следующий год вингер национальной сборной Грузии и киевского "Динамо" проведет в "Лехе". Речь идет об аренде.
Trzeci letni transfer stał się właśnie faktem ???? Gio Tsitaishvili podpisał umowę z Kolejorzem. 21-latek dołącza do mistrzów Polski na zasadzie rocznego wypożyczenia z Dynama Kijów ????⚪️ pic.twitter.com/GvVHXpiqLx— Mistrz Polski ???? (@LechPoznan) July 1, 2022
Для Цитаишвили это уже второй польский клуб в карьере. После начала военных действий в Украине, Гио отправился в "Вислу", за которую провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Отметим, что контракт Цитаишвили с "Динамо" действителен до лета 2025-го года.
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