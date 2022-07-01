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Гио Цитаишвили официально арендован польским клубом

Премьер-лига
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Продолжит выступать в Экстраклассе

Гио Цитаишвили официально арендован польским клубом

Фото: KKS Lech Poznań

UA-Футбол
Новина українською

Гио Цитаишвили продолжит карьеру в польском чемпионате.

Следующий год вингер национальной сборной Грузии и киевского "Динамо" проведет в "Лехе". Речь идет об аренде.

Для Цитаишвили это уже второй польский клуб в карьере. После начала военных действий в Украине, Гио отправился в "Вислу", за которую провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Отметим, что контракт Цитаишвили с "Динамо" действителен до лета 2025-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
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