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Металлист - Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Харьковчане готовятся к новому сезону

Металлист - Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Будущий новичок УПЛ харьковский "Металлист" готовится к новому сезону. Сегодня коллектив Кучера сыграет против недавнего участника Лиги Чемпионов - турецкого "Истанбул Башакшехира". Начало встречи - в 17:15.

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Контрольный матч, 01.07.2022
"Металлист" 17:15 "Истанбул Башакшехир"

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В статье: Металлист (Харьков)
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