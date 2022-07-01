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Металлист - Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковчане готовятся к новому сезону
Фото: ФК Металлист
Будущий новичок УПЛ харьковский "Металлист" готовится к новому сезону. Сегодня коллектив Кучера сыграет против недавнего участника Лиги Чемпионов - турецкого "Истанбул Башакшехира". Начало встречи - в 17:15.
Контрольный матч, 01.07.2022
"Металлист" 17:15 "Истанбул Башакшехир"
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