Шахтер анонсировал товарищеский матч против Аякса

Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против "Аякса". Об этом передает пресс-служба "горняков".

Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". Дата встречи - 26-е июля. Билет на поединок будет стоить десять евро, собранная сумма пойдет на помощь Украине.

???????????????? Невдовзі побачимось, @AFCAjax ????



???? Матч за мир в Україні ????????



???? 26 липня ⏰ 21:00 ???? Амстердамhttps://t.co/pyI3QFsexo pic.twitter.com/gTIJZrwxSv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2022

Ранее сообщалось, что летний сборы "горняки" проведут в Нидерландах. Дата сборов - с 14-го по 30-е июля.