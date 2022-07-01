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Шахтер анонсировал товарищеский матч против Аякса

Премьер-лига
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Украинский гранд против нидерландского

Шахтер анонсировал товарищеский матч против Аякса

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против "Аякса". Об этом передает пресс-служба "горняков".

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Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". Дата встречи - 26-е июля. Билет на поединок будет стоить десять евро, собранная сумма пойдет на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что летний сборы "горняки" проведут в Нидерландах. Дата сборов - с 14-го по 30-е июля.

Напомним, что в скором времени "Шахтер" возглавит новый наставник.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк)
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