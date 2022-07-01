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Шахтер анонсировал товарищеский матч против Аякса
Украинский гранд против нидерландского
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против "Аякса". Об этом передает пресс-служба "горняков".
Встреча пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф Арена". Дата встречи - 26-е июля. Билет на поединок будет стоить десять евро, собранная сумма пойдет на помощь Украине.
???????????????? Невдовзі побачимось, @AFCAjax ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 1, 2022
???? Матч за мир в Україні ????????
???? 26 липня ⏰ 21:00 ???? Амстердамhttps://t.co/pyI3QFsexo pic.twitter.com/gTIJZrwxSv
Ранее сообщалось, что летний сборы "горняки" проведут в Нидерландах. Дата сборов - с 14-го по 30-е июля.
Напомним, что в скором времени "Шахтер" возглавит
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