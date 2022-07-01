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Днепр-1 продлил аренду фулбека Динамо
Еще на один год
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Фулбек Роман Вантух продолжит выступать в "Днепре-1".
По данным официального сайта "Динамо", киевляне и днепряне договорились о продлении арендного соглашения. Защитник пробудет в "Днепре-1" еще один год.
В январе 2022-го днепряне договорились об аренде Вантуха, который должен был занять место ушедшего Дубинчака. Из-за начала войны и окончания чемпионата, Роман пока так и не дебютировал за новый клуб.
Отметим, что Вантух уже четыре раза отправлялся в аренды. Ранее Роман также дважды играл за "Александрию" и один раз за "Черноморец".
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