Днепр-1 продлил аренду фулбека Динамо

Фулбек Роман Вантух продолжит выступать в "Днепре-1".

По данным официального сайта "Динамо", киевляне и днепряне договорились о продлении арендного соглашения. Защитник пробудет в "Днепре-1" еще один год.

В январе 2022-го днепряне договорились об аренде Вантуха, который должен был занять место ушедшего Дубинчака. Из-за начала войны и окончания чемпионата, Роман пока так и не дебютировал за новый клуб.

Отметим, что Вантух уже четыре раза отправлялся в аренды. Ранее Роман также дважды играл за "Александрию" и один раз за "Черноморец".