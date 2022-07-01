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Днепр-1 продлил аренду фулбека Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще на один год

Днепр-1 продлил аренду фулбека Динамо

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Фулбек Роман Вантух продолжит выступать в "Днепре-1".

По данным официального сайта "Динамо", киевляне и днепряне договорились о продлении арендного соглашения. Защитник пробудет в "Днепре-1" еще один год.

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В январе 2022-го днепряне договорились об аренде Вантуха, который должен был занять место ушедшего Дубинчака. Из-за начала войны и окончания чемпионата, Роман пока так и не дебютировал за новый клуб.

Отметим, что Вантух уже четыре раза отправлялся в аренды. Ранее Роман также дважды играл за "Александрию" и один раз за "Черноморец".

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Роман Вантух
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Источник:
ФК Динамо

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