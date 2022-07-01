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Плюс два. Александрия усилилась форвардом и защитником Волыни
Гура продолжает формировать состав
Фото: ФК Александрия
"Александрия" усилилась двумя летними новичками.
Состав "горожан" укрепят форвард Богдан Кобзар и левый защитник Александр Мартынюк. Оба ранее играли за "Волынь" и оба поставили подпись под трехлетним соглашением.
Символично также то, что и Богдану, и Александру по 20 лет и ранее они не играли за пределами Первой лиги и кубка Украины. На счету Кобзаря во взрослой карьере девять голов и три ассиста в 44-х играх. Мартынюк выходил на поле 42 раза и отдал две голевые передачи.
Ранее "Александрия" продлила контракт с четырьмя игроками - Рыбалкой, Кожушко, Цуриковым и
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