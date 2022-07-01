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Плюс два. Александрия усилилась форвардом и защитником Волыни

Премьер-лига
(1 голосов)

Гура продолжает формировать состав

Плюс два. Александрия усилилась форвардом и защитником Волыни

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" усилилась двумя летними новичками.

Состав "горожан" укрепят форвард Богдан Кобзар и левый защитник Александр Мартынюк. Оба ранее играли за "Волынь" и оба поставили подпись под трехлетним соглашением.

Символично также то, что и Богдану, и Александру по 20 лет и ранее они не играли за пределами Первой лиги и кубка Украины. На счету Кобзаря во взрослой карьере девять голов и три ассиста в 44-х играх. Мартынюк выходил на поле 42 раза и отдал две голевые передачи.

Ранее "Александрия" продлила контракт с четырьмя игроками - Рыбалкой, Кожушко, Цуриковым и Копыной.

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В статье: Волынь (Луцк) ФК Александрия Богдан Кобзар Александр Мартынюк
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Источник:
ФК Александрия

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