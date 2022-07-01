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Металлист в контрольном матче разгромно проиграл четвертой команде Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Играли против серьезной команды

Металлист в контрольном матче разгромно проиграл четвертой команде Турции

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" провел контрольный матч против турецкого "Истанбул Башакшехира". Результат получился не очень положительным.

Команда Кучера пропустила первый гол уже на шестой минуте, что серьезно ударило по планам украинской команды. Несмотря на некоторые моменты, харьковчане не смогли сравнять счет до перерыва, а во втором тайме пропустили еще дважды - оба раза после удара бельгийца Шадли.

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Нельзя не сказать, что несколько раз "Металлист" претендовал на гол. Неплохо целил Сарапий, свои моменты были у Танковского и Демченко. Однако это ни к чему не привело - 0:3, разгром харьковчан.

Контрольный матч, 01.07.2022
"Металлист" - "Истанбул Башакшехир" 0:3
Голы: Озджан 6, Шадли 59, 72
"Металлист" (старт): Рыбак – Горбунов, Порох, Мизюк, Танчик – Сарапий, Танковский, Бабенко – Картушов, Демченко, Подлепенец

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В статье: Истанбул ББ (Стамбул) Металлист (Харьков)
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