Львов объявил об уходе ключевого полузащитника

Футбольный клуб "Львов" объявил об уходе Алексея Довгого.

Опытный полузащитник покидает "львов" из-за окончания контракта, который так и не был продлен. Алексей продолжит карьеру на новом месте.

Довгий перешел во "Львов" зимой 2021-го года. Он сходу стал ключевым исполнителем "сине-золотых", проведя в общей сложности 29 матчей. На его счету четыре гола и два ассиста.

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