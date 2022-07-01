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Львов объявил об уходе ключевого полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Это серьезная потеря

Львов объявил об уходе ключевого полузащитника

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Львов" объявил об уходе Алексея Довгого.

Опытный полузащитник покидает "львов" из-за окончания контракта, который так и не был продлен. Алексей продолжит карьеру на новом месте.

Довгий перешел во "Львов" зимой 2021-го года. Он сходу стал ключевым исполнителем "сине-золотых", проведя в общей сложности 29 матчей. На его счету четыре гола и два ассиста.

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Отметим, что не так давно состав "Львова" покинул Сергей Политыло.

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В статье: Алексей Довгий ФК Львов
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